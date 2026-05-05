Cayó tras estafar con dólares truchos a un joven en Villa María

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Villa María acusado de cometer una estafa con moneda extranjera falsa. El procedimiento se concretó en horas del mediodía de este lunes, tras una investigación llevada adelante por personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales.

Según informaron fuentes policiales, la aprehensión se produjo en flagrancia luego de que un joven de 27 años denunciara haber sido damnificado en una operación con dólares realizada el pasado domingo. A partir de esa presentación, se inició una minuciosa labor investigativa que permitió identificar al presunto autor.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron el secuestro de 800 dólares estadounidenses apócrifos, los cuales habrían sido utilizados en la maniobra delictiva.

La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3, a cargo del fiscal René Bossio, con intervención de la secretaria Soledad Pepino. Se continúan con las actuaciones de rigor para avanzar en la investigación.