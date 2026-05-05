Choque en Carlos Paz: un motociclista terminó con golpes

Un choque entre una camioneta y una motocicleta generó tensión este martes por la mañana en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió cerca de las 08:30 en la intersección de José Ingeniero y Champaquí.

Según se informó, una Fiat Fiorino conducida por un hombre de 47 años y una motocicleta Honda Fan manejada por otro hombre de 33 años protagonizaron el impacto en la esquina.

A raíz del choque, el motociclista quedó con politraumatismos y fue asistido en el lugar por un servicio de emergencias. Tras ser evaluado, los profesionales descartaron el traslado a un centro de salud.