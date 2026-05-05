Con muletas, trepó una tapia e ingresó a una vivienda

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando la propietaria advirtió la presencia de un intruso dentro de su casa y dio aviso a la Policía. A partir de la denuncia, se montó un operativo que permitió ubicarlo y detenerlo a pocos metros del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se movilizaba con muletas debido a una herida de arma de fuego en una pierna, sufrida en un episodio ocurrido el pasado 21 de febrero en barrio Dr. Cocca.

El detenido quedó a disposición de la justicia mientras se investigan las circunstancias del intento de robo.