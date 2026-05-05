Con muletas, trepó una tapia e ingresó a una vivienda

Córdoba
Con muletas, trepó una tapia e ingresó a una viviendaUn hombre fue arrestado tras ingresar a una vivienda en Altos de La Calera luego de escalar la tapia del domicilio.
El hecho ocurrió en las últimas horas cuando la propietaria advirtió la presencia de un intruso dentro de su casa y dio aviso a la Policía. A partir de la denuncia, se montó un operativo que permitió ubicarlo y detenerlo a pocos metros del lugar.
Según informaron fuentes policiales, el hombre se movilizaba con muletas debido a una herida de arma de fuego en una pierna, sufrida en un episodio ocurrido el pasado 21 de febrero en barrio Dr. Cocca.
El detenido quedó a disposición de la justicia mientras se investigan las circunstancias del intento de robo.