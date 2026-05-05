Detectaron una moto robada y detuvieron al conductor, control en Arroyito

Lo que parecía un control rutinario de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) terminó con un hombre tras las rejas en la ciudad de Arroyito. El procedimiento tuvo lugar este martes por la mañana sobre la calle López y Planes al 400, en barrio Ferace.

Aunque el foco principal de la FPA es la lucha contra el narcomenudeo, los controles preventivos dispuestos por el Ministerio Público Fiscal (MPF) suelen arrojar resultados vinculados a otros delitos de índole correccional o criminal.

Durante la inspección de los vehículos que circulaban por la zona, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta conducida por un hombre mayor de edad. Al verificar los datos del rodado a través del sistema policial, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente, lo que indicaba que había sido denunciado como robado o sustraído previamente.

Inmediatamente, el personal de la FPA procedió a la aprehensión del sujeto (quien quedó bajo custodia en el lugar) y se procedió al secuestro del rodado.

Según se informó oficialmente, se ordenó que el detenido quedara a disposición de la Fiscalía bajo la imputación de encubrimiento.