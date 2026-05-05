Dramático accidente en un taller: un hombre quedó atrapado bajo un camión

Un grave accidente laboral se registró esta tarde en Villa Esquiú, en Córdoba capital, cuando un mecánico resultó aplastado mientras trabajaba debajo de un camión. El hecho ocurrió sobre avenida Capdevila, a la altura del kilómetro 7 y medio.

Según las primeras informaciones, el vehículo se encontraba elevado sobre un caballete cuando, por motivos que aún se investigan, cedió de manera repentina. En ese momento, el operario estaba realizando tareas debajo del rodado y quedó atrapado.

Un testigo indicó que el hombre sufrió un fuerte aplastamiento en el tórax y además golpeó su cabeza contra el portón del taller al momento del colapso.

Un servicio de emergencias llegó rápidamente al lugar, asistió al trabajador y dispuso su traslado urgente mediante un corredor sanitario hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece bajo atención médica.

Se iniciaron actuaciones para determinar las causas del hecho.