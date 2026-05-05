El abogado de “Pequeño J” dijo que se fugó por miedo a que lo mataran

El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, explicó los motivos por los cuales el joven decidió no declarar en la causa por el triple crimen de Florencio Varela y también dio detalles sobre su fuga a Perú.

El defensor, Lucas Contreras Alderete, indicó que su primer contacto con el acusado fue a través de una videollamada y que le aconsejó no prestar declaración hasta interiorizarse en el expediente. “Recién estoy estudiando la causa. Le expliqué que iba a tener oportunidad de declarar más adelante, cuando conociéramos en detalle la investigación”, sostuvo.

En relación a la fuga, el letrado aseguró que su cliente manifestó temor por su vida. “Me dijo que tenía miedo de que lo mataran, que su rostro había sido expuesto y temía represalias por la acusación. Ante eso, la primera reacción fue escapar”, explicó.

Durante la indagatoria, que se realizó de manera virtual desde la cárcel de Marcos Paz, el joven negó haber participado en el crimen de Brenda Loreley del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, y evitó responder preguntas del fiscal. “Siguió mi consejo, pero necesitaba dejar en claro su inocencia. Dijo que lamenta lo ocurrido con las chicas, pero que no tuvo participación”, agregó el abogado en diálogo con TN.

En cuanto a la situación judicial, el defensor precisó que la imputación actual es como coautor de homicidio agravado. “Se mencionaron otras posibles acusaciones, pero por ahora esa es la única”, señaló.

Por último, Contreras Alderete adelantó que su estrategia será intentar reducir los agravantes y llegar al juicio oral con una imputación más leve. Sin embargo, remarcó la gravedad del caso: “Se trata de un hecho muy serio, con tres víctimas fatales y un acusado de 20 años. Es algo que nos interpela como sociedad y requiere la máxima atención”.