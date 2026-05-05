En barrio La Quinta, un menor en moto evadió un control policial

Un control policial realizado esta tarde en barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, terminó con el secuestro de una motocicleta 110 cc luego de que su conductor intentara evadir a los efectivos.

El hecho ocurrió cerca de las 13 en la intersección de Los Sauces y Los Álamos, cuando el joven, de 16 años, ignoró la orden de detenerse y se dio a la fuga. A pocos metros fue alcanzado y controlado por el personal actuante.

Al verificar la situación, los uniformados constataron que el adolescente no contaba con la documentación del rodado, una Motomel B110.

Por este motivo, se procedió al secuestro de la motocicleta en el marco de infracciones a los artículos 104 y 111 del Código de Convivencia Ciudadana, vinculados a la falta de documentación y la desobediencia a la autoridad.

En el lugar se hizo presente el padre del menor, quien se hizo cargo de la situación. El vehículo quedó a disposición de las autoridades.