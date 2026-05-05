En Cruz del Eje, dos jóvenes se estrellaron contra un muro al fallarles los frenos

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en Cruz del Eje, cuando dos jóvenes resultaron heridos luego de que la motocicleta en la que circulaban impactara contra un muro. El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la intersección de calles Aurelio Crespo y Sarmiento.

De acuerdo a las primeras informaciones, el rodado —una moto de 110 cc— era conducido por un joven de 19 años, acompañado por una mujer de 21. Por causas que se investigan, habrían sufrido una falla en el sistema de frenos al momento de doblar, lo que derivó en el impacto.

Ambos llevaban casco de seguridad colocado al momento del choque.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó a los dos jóvenes al hospital local, donde fueron asistidos por dolencias en el miembro inferior derecho. Permanecieron en observación y luego recibieron el alta.

Se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.