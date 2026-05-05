Encontraron sano y salvo al nene que estaba desaparecido en Corrientes

Nahuá Santos Riquelme, el nene de 6 años que estaba desaparecido desde el domingo, fue encontrado sano y salvo en un paraje de Goya, provincia de Corrientes. En el lugar también se hallaba su padre, Josías Santos Regis.

El menor fue localizado este martes minutos antes de las 10.30 en el paraje conocido como El Duraznillo, situado a unos 50 kilómetros de la localidad de Goya, en un camino de tierra de la zona. La noticia fue confirmada por el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya.

Tanto el niño como su padre se encontraban en buen estado de salud