Escalaron el predio de Tribunales III y quedaron registrados por cámaras

El episodio ocurrió en las últimas horas en barrio Nueva Córdoba, donde tres personas lograron acceder al predio judicial tras trepar el cerramiento del lugar.

Las imágenes captadas por las cámaras del 911 permitieron alertar a los efectivos en la zona, quienes se dirigieron rápidamente al sitio.

Al llegar, los uniformados constataron la situación y procedieron a interceptarlos dentro del predio.