Escándalo y purga en la Policía: apartaron al jefe de Seguridad Capital

La cúpula de la Policía de Córdoba volvió a quedar en el centro de la tormenta. En las últimas horas, el comisario mayor Juan Pablo Esquibel fue desplazado de su cargo como jefe de Seguridad Capital y pasado a situación pasiva. La decisión se tomó tras un presunto episodio de violencia familiar ocurrido el pasado sábado durante el Festival Kilómetro Cero.

Según testigos, Esquibel protagonizó una fuerte discusión con forcejeos con su pareja en las inmediaciones del estadio.

Aunque no existe una denuncia penal por parte de la mujer, la Jefatura aplicó el protocolo interno y dio intervención inmediata al Tribunal de Conducta Policial. Al ser pasado a situación pasiva, el uniformado enfrenta un duro presente institucional. Debió entregar su arma reglamentaria y su credencial y mientras dure la investigación interna, percibirá apenas el 30% de sus haberes.

En paralelo, el comisario solicitó vacaciones (tenía días pendientes), alejándose definitivamente de la operatividad diaria.

Desde la fuerza aclararon que, si bien Esquibel había estado en el foco mediático recientemente por el caso Tomás Orihuela, este apartamiento responde exclusivamente al incidente personal del pasado sábado y no a su desempeño funcional en dicha causa.