Imputaron a los jefes de mantenimiento por el incendio en Apross

A poco más de un año del incendio que paralizó la sede central de la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) en la ciudad de Córdoba, la investigación judicial dio un giro clave. La Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 6 decidió imputar a los dos máximos responsables del área de mantenimiento del edificio de La Cañada.

Los acusados son Franco Roberto García, encargado de la Jefatura de la Sección Mantenimiento, y Aldo Hugo Calvo, jefe de la División Mantenimiento. Ambos enfrentan el cargo de «estrago culposo», un delito que se aplica cuando se provoca un daño de grandes proporciones por imprudencia o negligencia, sin intención directa de causar el mal.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, el fuego —desatado en abril de 2025 en el edificio de Marcelo T. de Alvear al 700— no fue un hecho fortuito inevitable. La investigación sostiene que los funcionarios omitieron realizar las acciones de control y prevención necesarias para garantizar la seguridad de la infraestructura.

Para la justicia, García y Calvo habrían actuado con una «negligencia manifiesta», incumpliendo los protocolos de cuidado que sus cargos les exigían, lo que derivó en el siniestro que afectó gravemente la operatividad de la principal obra social de la provincia.

La decisión del fiscal no fue azarosa, sino que se basó en un exhaustivo peritaje que llevó meses de recolección de datos. Se hizo una planimetría y análisis audiovisual del momento del incendio, se tomó en consideración el informe de la División Investigaciones Siniestrales (para entender el origen del fuego) y especialistas en electricidad, mecánica y física-mecánica analizaron el estado de las instalaciones previas al desastre. Pero además, se sumaron declaraciones de empleados de Apross y del personal policial que prestaba servicios adicionales el día del hecho.

El incendio no solo provocó daños materiales, sino que obligó a una reestructuración de la atención administrativa durante meses, afectando a miles de afiliados. Con estas imputaciones, el proceso entra en una fase de análisis de responsabilidades penales definitivas y la defensa de los acusados tendrá ahora la oportunidad de presentar sus pruebas, mientras la fiscalía refuerza la teoría de que el desastre podría haberse evitado con un mantenimiento adecuado.