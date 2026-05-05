Incendios en Totoral y Sinsacate: ardieron una cosechadora y un auto

Un principio de incendio se desató el 2 de mayo por la tarde en una cosechadora dentro de un establecimiento rural de Villa del Totoral. Según informaron fuentes policiales, el foco se habría originado en el sector del cableado del motor.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas. Solo se registraron daños materiales.

En tanto, durante la madrugada del 3 de mayo, un automóvil se incendió en Sinsacate mientras circulaba por un camino interzonal. El conductor, un hombre de 58 años, relató que el fuego se inició de manera repentina, aparentemente por una falla eléctrica en su Renault Megane.

Bomberos Voluntarios intervinieron en el lugar y controlaron la situación. El conductor no sufrió lesiones.