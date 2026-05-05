Los últimos mensajes de Tomás Orihuela, un anticipo del horror

La muerte de Tomás Elías Orihuela ha dejado de ser un caso de suicidio de manual para convertirse en una compleja investigación judicial que pone bajo la lupa el accionar de la Comisaría Sexta, ubicada en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. La aparición de mensajes de voz enviados por el joven antes de su última detención parecen reforzar la hipótesis que sostiene la familia: «Tomás vivía aterrorizado por la policía».

En las últimas horas, salieron a la luz audios que el joven de 19 años le envió a su madre, donde relataba el acoso que sentía en su propio barrio. Sus palabras suenan como una premonición: «Me quiero ir de acá del Bajo porque tengo miedo de que me quieran meter algo (...) si me ven me frenan y me llevan por nada. No puedo andar por acá... me pueden meter cualquier cosa para dejarme preso».

Para la abogada de la familia, Marta Risortti, estos mensajes son la prueba clave de una «persecución policial sistemática». La letrada sostiene que el joven fue empujado a una situación límite y denunció formalmente la figura de «instigación al suicidio», además de investigar posibles agresiones físicas sufridas durante su paso por Bouwer.

La tragedia de Orihuela estuvo marcada por una falla administrativa que resultó fatal. El joven había pasado cuatro meses en la cárcel y acababa de recuperar su libertad, pero fue arrestado dos veces en menos de 48 horas por el mismo motivo.

Sobre Tomás figuraba un pedido de captura de la Provincia de Entre Ríos, pero según su familia, ese trámite ya estaba resuelto, pero seguía vigente en los registros policiales. Fue detenido primero en un control de rutina y liberado tras aclarar la situación. Sin embargo, dos días después, otra patrulla lo volvió a frenar, la captura volvió a saltar en la pantalla y lo llevaron nuevamente. Fue en esa dependencia donde, poco después, fue encontrado en una celda en estado crítico.

Tras permanecer en coma, falleció días más tarde.

Aunque la autopsia preliminar confirmó que las marcas en el cuello son compatibles con el ahorcamiento, también detectó signos de golpes en el cuerpo, lo que alimenta las sospechas de los allegados sobre qué ocurrió realmente dentro de la celda y durante sus traslados. La justicia cordobesa aguarda una medida que consideran reveladora: la apertura de los teléfonos secuestrados. El fiscal a cargo busca determinar las comunicaciones internas de los agentes y los últimos contactos de Tomás para identificar posibles responsables e imputar a quienes integraban la guardia de la comisaría el día del hecho.