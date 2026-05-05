Murió un militar retirado que reclamaba atención médica a Iosfa

Carlos Héctor Vázquez, suboficial retirado del Ejército Argentino, falleció el pasado 1° de mayo en la provincia de San Juan luego de ingerir una gran cantidad de pastillas, en el marco de un conflicto que mantenía con el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) por presuntas demoras en la atención médica.

De acuerdo a lo informado por el diario Huarpe, el hombre, de 77 años, había protagonizado un intento previo el 4 de marzo, cuando se efectuó un disparo en el abdomen frente al monumento al general San Martín, en el Parque de Mayo de la capital sanjuanina. En aquella ocasión fue asistido de inmediato y logró sobrevivir, ya que la bala no comprometió órganos vitales.

Tras ese episodio, las autoridades hallaron en su mochila una carta en la que explicaba las razones de su accionar, vinculadas a su estado de salud y a reclamos por la atención recibida por parte de la obra social. En ese escrito, Vázquez señalaba que contaba con más de 60 años de aportes al sistema, iniciado cuando ingresó al Ejército a los 16 años.

En el mismo documento, también describía su cuadro médico, que incluía una infección ocular severa, una intervención quirúrgica de alta complejidad en la zona nasal y un diagnóstico de cáncer. Asimismo, cuestionaba la situación de la cobertura sanitaria y expresaba su malestar por lo que consideraba una falta de respuesta hacia los afiliados de las Fuerzas Armadas.