¿Quién era el joven que murió tras chocar contra un camión en Córdoba?

El sur cordobés se encuentra conmocionado tras confirmarse la identidad del automovilista que murió tras haber chocado contra un camión, en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 10, cerca de Punta del Agua.

Se trata de Jorge Talavera, un médico de 28 años cuya vida se apagó de forma trágica en un accidente vial, dejando un vacío inmenso en las comunidades donde prestaba servicio.

El siniestro se registró aproximadamente a las 23:45 horas del pasado domingo, a unos cinco kilómetros de la localidad.

Talavera conducía un Volkswagen Fox en el mismo sentido que un camión cargado con soja. Por causas que la justicia aún intenta establecer, se produjo un choque por alcance que resultó devastador. El joven profesional quedó atrapado en el habitáculo de su vehículo y, pese al esfuerzo de los bomberos voluntarios y los servicios de emergencia, se constató su deceso en el lugar.

Talavera era oriundo de la Provincia de Santiago del Estero, pero había adoptado a Córdoba como su hogar profesional. Se formó en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y, tras graduarse, comenzó a forjar una carrera marcada por el compromiso con la salud pública en el interior provincial. En la actualidad, su labor se repartía entre varias localidades. Se desempeñaba activamente en General Deheza y en Las Perdices, localidad en la que prestó servicios en el hospital municipal.

También colaboraba en diversos puntos asistenciales de la zona.

«Era un profesional ejemplar y, por sobre todo, una persona muy cálida. Su partida es una pérdida irreparable para nuestro sistema de salud»; expresaron colegas a través de redes sociales.

Actualmente, se mantiene abierta una investigación para determinar las responsabilidades del hecho.