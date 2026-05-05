Roban otra vez en la Gruta y golpean la confianza turística en Alta Gracia

Alta Gracia. Un nuevo hecho de inseguridad volvió a sacudir a uno de los espacios más emblemáticos de Alta Gracia. El último domingo, alrededor de las 11:30, se registró un hurto en la playa de estacionamiento de la Gruta de la Virgen de Lourdes, un sitio históricamente asociado a la espiritualidad, la calma y el turismo.

Según pudo reconstruirse, el damnificado —un hombre de 33 años— regresó a su vehículo, una Toyota Hilux blanca, y constató el faltante de una mochila, dinero en efectivo y una tablet. El robo habría sido cometido mediante el uso de inhibidores de señal, una modalidad cada vez más frecuente en zonas de alta circulación.

El episodio adquiere mayor gravedad por el contexto: la víctima y su familia, oriundos de Entre Ríos, se encontraban de paso por la ciudad. Habían llegado en varios vehículos y, de acuerdo a lo informado, al menos dos de ellos habrían sido inhibidos. En uno de esos rodados se concretó el robo.

Pero lo más inquietante surgió mientras realizaban la denuncia. No menos de cuatro personas se acercaron para relatar situaciones similares ocurridas en el mismo lugar y bajo la misma modalidad. El patrón se repite: autos estacionados, turistas confiados y delincuentes que aprovechan la relajación propia de un entorno religioso.

“La gente viene tranquila, pensando que es un lugar de paz… y ahí aprovechan”, expresó uno de los damnificados, con visible indignación. La frase resume una postal que empieza a reiterarse: visitantes convertidos en blanco fácil, en un escenario donde la confianza juega en contra.

Un dato que genera preocupación adicional es que, según indicaron fuentes policiales a la familia, al momento del hecho había presencia de efectivos en la zona. Lejos de aportar tranquilidad, esto abre un interrogante incómodo: si el problema es la falta de controles o la ineficacia frente a modalidades delictivas cada vez más sofisticadas.

Desde la Policía confirmaron además la existencia de cámaras de seguridad en las inmediaciones y señalaron que el área de investigaciones trabaja en la obtención de imágenes que permitan identificar a los responsables.

Mientras tanto, la familia damnificada realiza la denuncia en la Unidad Judicial. En medio del mal momento, quedó resonando una frase que trasciende lo individual: “Lo triste es que se trata de gente que no vuelve más”.

El episodio vuelve a poner en agenda la seguridad en sectores turísticos y de alta concurrencia. Porque cuando el delito irrumpe incluso en los lugares que deberían ser refugio, el impacto no es solo material: también erosiona la confianza. Y en ciudades que viven del turismo, esa pérdida puede ser tan grave como el propio robo.

