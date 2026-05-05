Se le quemó la casa y ahora lucha por su vida, ocurrió en Alta Gracia

Una noche de horror se vivió en la ciudad de Alta Gracia cuando un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda y dejó gravemente herido a su propietario. El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas del día de ayer en la calle Chaco al 900.

La escena, captada en video por los testigos, muestra la magnitud de las llamas que envolvieron la estructura en pocos minutos, generando una densa columna de humo y desesperación entre los habitantes del barrio.

Momentos de extrema tensión se vivieron cuando el propietario de la vivienda, un hombre de 67 años, fue visto saliendo del inmueble con el torso desnudo y visibles signos de dolor, pidiendo ayuda a gritos mientras el fuego avanzaba a sus espaldas.

Los vecinos intentaron asistirlo en un primer momento mientras daban aviso a las autoridades.

Según fuentes oficiales, el origen de la tragedia estaría vinculado al uso de un artefacto de calefacción, un elemento crítico durante las bajas temperaturas registradas en la provincia. Tras el arribo de los servicios de emergencia y varias dotaciones de bomberos voluntarios, se logró sofocar el foco ígneo, aunque no quedó nada.

El hombre fue diagnosticado con quemaduras de tercer grado en ambos brazos y una afectación severa en su pierna izquierda. Debido a la complejidad de las heridas, se dispuso que sea derivado a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir tratamiento especializado y ahora lucha por su vida.