Tránsito con desvíos en el cruce de Autovía Punilla y Ruta 38

La Policía de Córdoba alertó sobre trabajos de mantenimiento en la Autovía Punilla, en el sector del cruce con la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 42, en cercanías de Molinari.

Debido a las tareas viales, se dispusieron desvíos que se encuentran debidamente señalizados, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona.

Entre las principales recomendaciones, se pide respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad, evitar maniobras de adelantamiento y conducir con atención ante posibles cambios en los carriles.