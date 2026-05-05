Tránsito con desvíos en el cruce de Autovía Punilla y Ruta 38

Autovía Punilla
Tránsito con desvíos en el cruce de Autovía Punilla y Ruta 38Hay desvíos señalizados a la altura de Molinari y advierten cambios en la circulación.
La Policía de Córdoba alertó sobre trabajos de mantenimiento en la Autovía Punilla, en el sector del cruce con la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 42, en cercanías de Molinari.
Debido a las tareas viales, se dispusieron desvíos que se encuentran debidamente señalizados, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona.
Entre las principales recomendaciones, se pide respetar las señales de tránsito, mantener la distancia de seguridad, evitar maniobras de adelantamiento y conducir con atención ante posibles cambios en los carriles.