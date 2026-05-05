Un alumno sufrió quemaduras en la cara por un “lanzallamas” casero

Un grave episodio de violencia escolar generó preocupación en las últimas horas en la localidad de Banda del Río Salí, en Tucumán. Un adolescente resultó con quemaduras en el rostro luego de que un compañero utilizara un desodorante y un encendedor para provocar una llamarada dentro de la escuela.

El caso fue dado a conocer por Francisco Risso, padre del chico afectado, quien compartió en redes sociales imágenes de las curaciones que recibió su hijo. Según su relato, el hecho ocurrió el jueves pasado, cuando el otro alumno, de entre 16 y 17 años, manipulaba estos elementos y generó una llamarada que impactó directamente en la cara de la víctima.

Más allá de las lesiones, la familia expresó su malestar por la manera en que actuó la institución educativa. Risso aseguró que los padres del otro alumno no fueron informados correctamente sobre lo ocurrido. “La mamá no sabía nada. Solo lo hacen firmar un papel y lo mandan a la casa como si nada”, cuestionó.

El padre también señaló que el adolescente que provocó el hecho ya tenía conductas problemáticas y advirtió que podría avanzar con una denuncia si la situación no se aborda de manera adecuada.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad y volvió a poner en discusión los protocolos de seguridad dentro de las escuelas, así como la comunicación entre las autoridades y las familias ante situaciones de riesgo.

“Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo”, expresó Risso, en un mensaje dirigido a otros padres para que estén atentos a este tipo de conductas.

Por el momento, se espera la intervención del Ministerio de Educación de Tucumán para esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y reforzar las medidas de prevención dentro de los establecimientos educativos.