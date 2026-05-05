Un camión volcó en la Ruta 158 y hay corte total de tránsito

Un siniestro vial se registró esta tarde sobre la Ruta Nacional 158, en el tramo comprendido entre Colonia Prosperidad y Quebracho Herrado, donde un camión Ford 17220 terminó volcado sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo a la información policial, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que, por causas que se investigan, perdió el control y protagonizó el vuelco.

A raíz del hecho, se dispuso un corte total de tránsito en la zona mientras personal de Policía Caminera trabaja en el lugar para ordenar la circulación y realizar las tareas correspondientes.

Solo se registraron daños materiales.