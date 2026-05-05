Un motociclista herido tras un fuerte choque en la Avenida Estrada

Un motociclista resultó herido en un grave accidente registrado esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho se produjo minutos antes de las 14 horas en la Avenida Estrada y se vieron involucrados un Volkswagen Gol (de color gris) donde viajaba un hombre de 53 años, y una moto Corven 110 CC, la cual era conducida por un joven de 21 años.

A causa del impacto, el conductor del rodado menor terminó tendido en la carpeta asfáltica y sufrió traumatismos varios. Fue asistido en el lugar por personal del escuadrón motorizado y el servicio de emergencias y trasladado hacia el Hospital Sayago.