Un policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Una beba de tres meses fue reanimada por efectivos policiales este martes en barrio Escobar, luego de presentar signos de ahogamiento.

La situación se desencadenó cuando familiares de la niña acudieron de urgencia a una dependencia policial en busca de ayuda. Ante el cuadro, uno de los uniformados aplicó maniobras de primeros auxilios que permitieron que la pequeña reaccionara y recuperara la respiración.

Tras estabilizarla, los efectivos realizaron un acompañamiento hasta un centro médico, donde quedó bajo observación para una mejor evaluación.