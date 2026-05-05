Una motociclista herida tras colisionar con un auto en Tanti

Una joven motociclista resultó herida tras colisionar con un automóvil en la Ruta 28 de Tanti. El accidente ocurrió a la altura del barrio Los Chañares y trascendió que la conductora de la moto fue trasladada al Hospital Domingo Funes.

El siniestro se produjo este martes 5 de mayo alrededor de las 18,50 horas a metros del ingreso a Cabalango,.

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a una mujer de 66 años quien conducía un Peugeot 207 y colisionó contra una motocicleta Motomel 110 cc de color rojo.

Se diagnosticó a la motociclista con escoriaciones varias en miembro inferior derecho y se dispuso su traslado.