Una motociclista herida tras colisionar con un auto en Tanti

Ocurrió sobre la Ruta 28
Una motociclista herida tras colisionar con un auto en TantiLa conductora del rodado menor fue trasladada al Hospital Domingo Funes.
Una joven motociclista resultó herida tras colisionar con un automóvil en la Ruta 28 de Tanti. El accidente ocurrió a la altura del barrio Los Chañares y trascendió que la conductora de la moto fue trasladada al Hospital Domingo Funes.
El siniestro se produjo este martes 5 de mayo alrededor de las 18,50 horas a metros del ingreso a Cabalango,.
Al arribar al lugar, personal policial entrevistó a una mujer de 66 años quien conducía un Peugeot 207 y colisionó contra una motocicleta Motomel 110 cc de color rojo.
Se diagnosticó a la motociclista con escoriaciones varias en miembro inferior derecho y se dispuso su traslado.