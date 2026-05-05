Una triste noticia golpeó a la Asociación Hotelera de Carlos Paz

Una triste noticia golpeó a la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz, el fallecimiento de la madre de Carolina Sacilotto, quien es presidenta de la entidad.

«Con profundo pesar compartimos una noticia que nos toca muy de cerca y llena de tristeza a toda nuestra institución: el fallecimiento de la mamá de Carolina Sacilotto, presidenta de nuestra Comisión Directiva»; expresaron desde ASHOGA.

Se llamaba Ana María, era oriunda de Laguna Larga y estaba casada con Carlo Sacilotto (ya fallecido), con quien tuvo cuatro hijos (Marcelo, Sergio, Hernán y Carolina).

«Acompañamos con enorme cariño a Carolina, a su familia y a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor. Lamentamos profundamente esta pérdida y elevamos nuestras oraciones, sabiendo que, tras una larga enfermedad, hoy descansa en paz, en los brazos de Dios»; añadieron en un comunicado publicado este martes 5 de mayo.

«Deseamos de corazón que encuentren fortaleza para atravesar este difícil camino, y que el amor, los recuerdos compartidos y su legado permanezcan siempre presentes de la mejor manera. Toda la comunidad de ASHOGA abraza a Carolina y a su familia, acompañándolos con respeto, afecto y profundo pesar»; concluyeron.