Viajaba con $56 millones ocultos por rutas de Córdoba

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió incautar más de 56 millones de pesos que eran transportados en efectivo dentro de un camión que circulaba por rutas de Córdoba.

El procedimiento se realizó esta jornada en la Sección Seguridad Vial Sinsacate, donde los efectivos inspeccionaron un vehículo de carga que se dirigía desde Santiago del Estero hacia la ciudad de Córdoba.

Durante el control, los uniformados observaron cuatro cajas de cartón y dos bolsas de lona en el semirremolque. Tras someterlas al escáner, detectaron que contenían fajos de billetes.

Ante esta situación, el magistrado interviniente ordenó el secuestro del dinero —56.588.284 pesos— y de otros elementos de interés para la causa, en el marco de una presunta infracción al artículo 303 del Código Penal, relacionado con el lavado de activos.