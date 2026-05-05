Violento asalto en Tanti: Amenazaron a dos hombres y se llevaron una camioneta

Una camioneta que había sido sustraída en Tanti fue recuperada tras un rápido operativo policial en La Calera. Se investiga la participación de tres sujetos en el hecho, registrado en un complejo de cabañas ubicado en barrio Villa Los Alpes.

El hecho se produjo en horas de la madrugada y las víctimas son dos hombres, de 66 y 48 años, quienes fueron sorprendidos por tres sujetos que los amenazaron y se hicieron con una Volkswagen Saveiro, tres teléfonos celulares, una escopeta calibre 12, dinero en efectivo y otros elementos de valor.

A partir de las descripciones aportadas, se desplegó un procedimiento que permitió recuperar el rodado en El Diquecito.

Es importante destacar, que la investigación continúa bajo directivas de la justicia para identificar a los autores del asalto.