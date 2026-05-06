Apartaron a los policías denunciados por obligar a una mujer a mostrar fotos íntimas

Un grave episodio de presunto abuso de autoridad y vulneración de la intimidad sacude a la fuerza policial en el norte cordobés. Tres de los cuatro efectivos denunciados por obligar a una mujer a exhibir fotos íntimas de su celular fueron apartados de sus funciones y pasados a situación pasiva, mientras la justicia avanza en la investigación.

El caso, que se originó a partir de un procedimiento por un robo ocurrido en diciembre, tomó un giro dramático cuando la mujer señalada como sospechosa denunció el accionar de los uniformados en San Francisco del Chañar.

La fiscal de la causa, Analía Cepede, fue contundente al explicar las irregularidades del operativo realizado y señaló que los efectivos no tenían autorización legal para acceder al dispositivo móvil de la mujer.

«Por más que ella hubiera querido voluntariamente exhibir su material, los policías no están habilitados»; afirmó Cepede en diálogo con Arriba Córdoba. Lo más grave, según la fiscal, es que el foco de los policías se puso en material íntimo que no guardaba ninguna relación con el robo que se investigaba.

El impacto de lo ocurrido tuvo consecuencias críticas en la salud mental de la denunciante. Tras el episodio, la mujer sufrió un intento de suicidio que derivó en una internación. Actualmente, se encuentra bajo acompañamiento terapéutico y se espera que preste una nueva declaración en sede fiscal para garantizar su resguardo.

La fiscal advirtió que, si se comprueban secuelas psicológicas o físicas permanentes derivadas del mal accionar policial, la imputación contra los efectivos —tres hombres y una mujer— podría agravarse a delitos de lesiones leves, graves o gravísimas.

Por el momento, el Tribunal de Conducta Policial determinó el pase a situación pasiva de tres de los involucrados. La medida busca garantizar la transparencia de la investigación y proteger a la víctima mientras se recolectan pruebas sobre lo que Cepede describió como un accionar «irregular y aberrante».