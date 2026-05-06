Caso Dalmasso: pidieron la destitución de los fiscales que investigaron el crimen

En una jornada cargada de tensión en la Legislatura de Córdoba, se vivió el punto más crítico del proceso de enjuiciamiento contra los fiscales que estuvieron al frente de la causa por el crimen de Nora Dalmasso. Este miércoles, durante la etapa de alegatos, la fiscal general adjunta Betina Croppi solicitó formalmente la destitución de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, tras considerarlos responsables de mal desempeño y negligencia grave.

La contundencia del pedido de la fiscalía marca un precedente histórico para el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, dejando a los tres funcionarios a un paso de ser removidos de sus cargos de manera definitiva.

La acusación fiscal se centró en lo que describió como una cadena de «desvíos, errores graves y omisiones relevantes» que impidieron el esclarecimiento del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006.

Entre los puntos más cuestionados se encuentran la denominada «pista Bárzola», cuando se decidió no profundizar en la investigación de a figura del parquetista Roberto Bárzola, quien recién a fines de 2024 fue imputado gracias a nuevos cotejos de ADN. También la insistencia en orientar la investigación exclusivamente hacia el entorno familiar de la víctima, desoyendo pruebas que la familia consideraba claves, como los informes del FBI. O la negligencia en la conducción de un expediente que mantuvo la impunidad durante casi dos décadas.

El Jury, presidido por Julieta Rinaldi, escuchó durante las últimas semanas el testimonio de 31 personas, entre las que se destacaron funcionarios judiciales, peritos y el actual fiscal de la causa, Pablo Jávega, quien expuso cómo debió reorganizar el expediente para lograr los avances recientes. Por su parte, Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón fueron durísimos durante sus declaraciones testimoniales, señalando que la actuación de Di Santo, Miralles y Pizarro no solo fue ineficaz, sino que revictimizó a la familia durante años.

Tras el pedido de la fiscal Croppi, las defensas de los fiscales mantuvieron su postura, argumentando que se agotaron todas las líneas investigativas posibles con las herramientas de la época. Ahora, la decisión queda en manos del tribunal integrado por legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia.

Se espera que el veredicto se conozca este jueves, el cual definirá si los acusados conservan sus fueros y sus puestos o si son destituidos, cerrando así uno de los capítulos más polémicos de la historia judicial cordobesa.