Confirman un caso de hantavirus en Bariloche: aislaron a toda una familia

Un hombre de 45 años permanece internado el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche tras confirmarse que contrajo hantavirus. Según el parte médico, el paciente se encuentra estable, aunque presenta dificultades respiratorias.

El hombre presentó los primeros síntomas de hantavirus el viernes y el domingo por la tarde se acercó a guardia con fiebre, dolores corporales y diarrea. Horas más tarde se confirmó el diagnóstico.

A raíz de esto, su pareja y su hijo fueron aislados de manera preventiva y están siendo monitoreados por personal de salud. Hasta el momento, ninguno presentó síntomas compatibles con hantavirus.

Rodrigo Bustamante, integrante del área de Epidemiología del hospital de Bariloche, explicó que en un principio el cuadro no tenía un origen claro. Sin embargo, ciertos resultados de laboratorio y una radiografía de tórax generaron sospechas que luego se confirmaron con los estudios correspondientes.

Al reconstruir los días previos al inicio de los síntomas, se detectó que el paciente había viajado una semana antes a las provincias de Salta y Jujuy. A raíz de este dato, las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar el origen del contagio.

En el caso de Bariloche, solo circula la cepa Andes, la única que puede transmitirse de persona a persona y que implica aislar a los contactos estrechos. Por el contrario, en el norte del país no se registraron hasta el momento contagios interhumanos.

Además del viaje, el hombre manifestó que hace más de un mes había realizado tareas de limpieza y desmalezamiento en zonas con posible presencia de roedores. Pese a esto, teniendo en cuenta el período de incubación, los médicos sostienen que es más probable que se haya contagiado en las provincias del norte.

Mientras tanto, el hombre sigue internado: “Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”, señaló Bustamante.

Se trata del tercer caso de hantavirus en la región en lo que va de 2026. Días atrás, se había registrado un contagio en El Bolsón, donde el paciente evolucionó favorablemente. Durante el verano, un policía de 39 años murió tras contraer la enfermedad en la zona de la Cascada Santa Ana, cerca de la frontera con Chile.

Qué es el hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus una enfermedad viral transmitida por roedores - en particular el ratón colilargo - que se contagia a los seres humanos principalmente por inhalación de partículas infectadas que quedan en el aire y surgen de las excreciones del animal, como la orina, saliva o materia fecal.

La cepa Andes tiene como principal característica el ser la única que puede transmitirse de persona a persona.

Síntomas del hantavirus

Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero luego se agravan. Incluyen:

Fiebre alta y escalofríos.

Dolor muscular y de cabeza.

Náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Dificultad para respirar y tos seca.

En casos graves, insuficiencia respiratoria.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

No existe una vacuna contra el hantavirus, pero la prevención es muy simple: