Córdoba lanzó el primer censo provincial de cooperativas y mutuales

El Gobierno de Córdoba puso en marcha el Primer Censo Provincial de Cooperativas y Mutuales 2026, una iniciativa que apunta a relevar y dimensionar el impacto del sector en todo el territorio provincial.

La presentación oficial se realizó junto a la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y federaciones asociativas, en el marco de la creación del Observatorio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba (OCyM).

El ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, sostuvo que el objetivo es contar con información “real y actualizada” para mejorar el diseño de políticas públicas, programas y herramientas de financiamiento.

“Conocer la verdadera dimensión del cooperativismo y mutualismo cordobés nos permite diseñar herramientas más eficientes, más justas y con verdadero anclaje territorial”, expresó el funcionario.

El censo fue diseñado por la UNVM y se realizará mediante un sistema de autocarga digital, acompañado por tutoriales y líneas de asesoramiento telefónico para las entidades participantes.

El relevamiento está dividido en diez bloques temáticos que incluyen datos sobre situación jurídica, infraestructura, tecnología, género, acciones comunitarias y características específicas según la actividad de cada cooperativa o mutual.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la información tendrá carácter estrictamente estadístico y confidencial, bajo resguardo de la legislación de protección de datos personales.

En el lanzamiento también participaron representantes de FEMUCOR, FECESCOR, CONINAGRO Córdoba y CEMDO, entre otras entidades del sector.