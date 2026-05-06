Detectaron un brote de triquinosis y ya hay diez casos confirmados

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó un brote de triquinosis en la localidad de Salsipuedes y casos aislados en distintos puntos del interior provincial, con un total de diez personas afectadas.

Según se informó oficialmente, seis contagios fueron detectados en Salsipuedes, mientras que otros tres corresponden a Río Cuarto y uno a Las Bajadas.

De acuerdo a las investigaciones epidemiológicas, en Salsipuedes la principal hipótesis apunta al consumo de derivados de cerdo de origen comercial. En tanto, los casos aislados estarían vinculados tanto a alimentos caseros como comerciales, y uno de los pacientes manifestó haber consumido carne de jabalí.

Desde la cartera sanitaria indicaron que todos los pacientes fueron atendidos en centros públicos y privados de la provincia, presentan buena evolución y continúan bajo seguimiento ambulatorio.

Las tareas de investigación son realizadas por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud junto a otras áreas provinciales, SENASA y municipios involucrados, con el objetivo de identificar el origen de los productos consumidos y posibles nuevos casos relacionados.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron la importancia de no consumir carnes crudas ni chacinados caseros sin control sanitario y evitar la compra de productos de dudosa procedencia.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o derivados contaminados con larvas del parásito Trichinella spiralis. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolores musculares, hinchazón alrededor de los ojos, diarrea y vómitos.