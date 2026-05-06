Detuvieron a dos hombres tras un intento de robo en Córdoba

Dos hombres de 25 y 33 años fueron detenidos luego de un operativo policial que se desplegó entre barrio Villa Allende Parque y Villa Cornú, en la ciudad de Córdoba. Según informó la Policía, ambos habrían intentado sustraer un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública.

El procedimiento se concretó pocos minutos después del intento de robo, cuando los sospechosos fueron interceptados por los efectivos en medio de un rápido despliegue policial.

Durante el traslado hacia sede policial, uno de los detenidos provocó daños en el móvil en el que era trasladado, indicaron las autoridades.

Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.