Entra en la recta final el jury contra los fiscales del Caso Dalmasso

El histórico proceso contra los tres fiscales que tuvieron en sus manos la investigación del crimen de Nora Dalmasso llega a su punto de máxima tensión. Este miércoles, el Jurado de Enjuiciamiento dará inicio a los alegatos en la Legislatura de Córdoba, marcando el cierre de un ciclo de audiencias que podría terminar con la remoción de sus cargos.

Los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro se sientan en el banquillo de los acusados por presunto mal desempeño y negligencia grave. Tras años de una causa que se convirtió en un laberinto judicial, el tribunal —presidido por Julieta Rinaldi— deberá decidir si los funcionarios actuaron con la rigurosidad necesaria o si sus omisiones permitieron que el asesino permaneciera impune durante casi dos décadas.

Uno de los pilares del juicio político es la falta de profundidad en líneas investigativas que hoy parecen determinantes.

La acusación sostiene que hubo:

Omisiones genéticas: No se profundizó a tiempo la pista de Roberto Bárzola, el parquetista cuyo ADN resultó clave a finales de 2024 para reactivar la causa.

Desvío de la investigación: La familia Macarrón —Marcelo, Facundo y Valentina— denunció durante el jury que los fiscales centraron sus esfuerzos en perseguir al entorno familiar, ignorando pruebas fundamentales, como informes del FBI.

Errores de procedimiento: Se cuestionan «desvíos y errores graves» en la conducción del expediente que demoraron el avance real hacia el culpable.

Durante las jornadas previas, desfilaron 31 testigos, incluyendo al actual fiscal de la causa, Pablo Jávega, quien detalló cómo la reorganización del expediente y nuevos cotejos genéticos permitieron imputar finalmente a Bárzola. Por su parte, las defensas de Di Santo, Miralles y Pizarro mantienen una postura firme: aseguran que durante sus respectivas gestiones se agotaron todas las hipótesis posibles con los recursos y la información disponible en aquel momento.

El veredicto, que se espera para este jueves, no tiene términos medios. El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por legisladores y una vocal del Tribunal Superior de Justicia, tiene dos caminos, una absolución (los fiscales son ratificados en sus funciones y regresan a sus puestos) o la destitución (son removidos de sus cargos de manera inmediata, marcando un precedente sin igual en la justicia cordobesa).