Entró al vestuario de Racing de Córdoba para robar y los jugadores lo atraparon

Un delincuente fue detenido este martes luego de ingresar al predio René Gorreta de Racing de Córdoba y robar teléfonos celulares del vestuario del plantel profesional mientras se desarrollaba un entrenamiento.

El hecho ocurrió en las instalaciones ubicadas en barrio Villa Esquiú, donde el hombre aprovechó que los jugadores se encontraban en una de las canchas para entrar al sector de camarines y sustraer tres celulares que estaban guardados en mochilas.

La maniobra fue advertida por futbolistas y empleados del club, quienes iniciaron una persecución dentro del predio y lograron interceptar al ladrón antes de que escapara hacia la vía pública.

Tras reducirlo, dieron aviso a la Policía de Córdoba, que llegó al lugar y concretó la detención del sospechoso.

Según trascendió, los efectivos recuperaron los teléfonos robados y los devolvieron a sus propietarios en el lugar.

Durante el forcejeo con los jugadores, el detenido sufrió algunas escoriaciones, por lo que posteriormente fue trasladado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende para una revisión médica antes de quedar a disposición de la Justicia.