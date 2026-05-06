Falsos carteles: eliminaron 272 espacios “truchos” para discapacidad en Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que ya eliminó 272 reservas de estacionamiento irregulares destinadas a personas con discapacidad en lo que va de 2026.

FIN A LAS RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO TRUCHAS



Auditamos espacios reservados para personas con discapacidad:



76% vencidos

11% titulares fallecidos

13% falsas/sin registro



?? Recordá que podés tramitar tu reserva con la documentación legal y en regla: https://t.co/Ue2FzSR8q7 pic.twitter.com/vdq1mpUwlC — BA Infraestructura (@BAInfraest) May 5, 2026

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien apuntó contra los permisos “truchos” y aseguró que se detectaron autorizaciones vencidas, falsas e incluso vinculadas a titulares fallecidos.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Según detalló BA Infraestructura, tras una auditoría sobre los espacios reservados se detectó que el 76% de los permisos estaban vencidos, el 11% correspondía a titulares fallecidos y el 13% restante no tenía registro o presentaba irregularidades.

Desde el Ejecutivo porteño señalaron que los controles no buscan afectar a quienes cumplen con los requisitos legales, sino garantizar que los espacios estén disponibles para quienes realmente los necesitan.

“La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri al defender el operativo.

Además, recordaron que quienes necesiten tramitar una reserva de estacionamiento para personas con discapacidad pueden hacerlo presentando la documentación correspondiente y en regla.