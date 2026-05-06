Hallaron drogas, dólares y pesos en un búnker narco en La Calera

Tras dos allanamientos realizados en las últimas horas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se logró desbaratar un búnker de drogas en la ciudad de La Calera. Los procedimientos se llevaron adelante en domicilios del barrio Mataderos, donde los uniformados secuestraron varias dosis de droga, pesos y dólares.

Se detuvo además a tres hombres (de 22, 26 y 29 años), y dos mujeres (de 20 y 28 años) que se dedicaban a la venta de cocaína y marihuana en viviendas del Pasaje Público S/N.

Los efectivos incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, 945.050 pesos, 100 dólares, 13 cartuchos y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Es importante destacar, que el operativo contó además con la participación de la guardia local de la Municipalidad de La Calera.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba dispuso el traslado de los detenidos hacia la sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.