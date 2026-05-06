Incendio en Apross: Imputaron a dos responsables de mantenimiento

La Justicia imputó a dos responsables del área de mantenimiento de Apross en el marco de la investigación por el incendio que destruyó parte del edificio ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 700, en la ciudad de Córdoba.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Distrito 1 Turno 5, a cargo de la investigación, que acusó a Franco Roberto García, encargado de la Jefatura de la Sección Mantenimiento, y a Aldo Hugo Calvo, jefe de la División Mantenimiento de Apross, por el delito de estrago culposo.

Según la investigación, ambos habrían actuado de manera negligente e incumpliendo deberes inherentes a sus funciones, omitiendo realizar acciones necesarias para evitar el siniestro en la sede de la obra social provincial.

La causa reúne distintos informes técnicos y peritajes realizados por áreas especializadas de Policía Judicial y de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba.

Entre las pruebas incorporadas figuran análisis de fotografía legal, planimetría, producción audiovisual, informes mecánicos y eléctricos, además de testimonios de trabajadores de Apross, efectivos policiales y personal especializado en investigaciones siniestrales.

El incendio se produjo en abril de 2025 y provocó importantes daños en el edificio ubicado en barrio Güemes, generando una fuerte repercusión política e institucional en la provincia.