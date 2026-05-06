Intentaron llevarse un vehículo estacionado y fueron capturados a pocas cuadras

Dos hombres fueron capturados luego de intentar sustraer un Fiat Palio estacionado en la vía pública. Uno de ellos causó destrozos dentro del patrullero durante el traslado.

Dos hombres de 33 y 25 años fueron detenidos este miércoles por la mañana luego de intentar robar un automóvil en barrio Villa Allende Parque, en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió sobre avenida Donato Álvarez al 9900, donde vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de dos sospechosos que intentaban sustraer un Fiat Palio estacionado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a testigos, quienes aportaron detalles sobre las características de los sospechosos y señalaron hacia dónde habían escapado.

A partir de esa información, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizarlos en la intersección de las calles Laques y Quilloamira, en barrio Villa Cornú. Allí fueron interceptados y aprehendidos por el personal policial.

Durante el traslado, uno de los detenidos reaccionó de manera violenta y provocó daños en una de las ventanillas laterales y en el divisorio interno del móvil policial. Ante esa situación, se solicitó la colaboración de efectivos del DUAR para controlar al sospechoso.

Finalmente, ambos quedaron a disposición de la Unidad Judicial correspondiente, mientras avanza la investigación del hecho.