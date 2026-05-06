Lo buscan en Carlos Paz: Desapareció un joven en Chaco

La Policía del Chaco pidió colaboración para dar con el paradero de Claudio Leonel González, un joven de 22 años que permanece desaparecido desde el pasado 24 de abril y que habría manifestado su intención de viajar hacia Carlos Paz.

Según se informó, hasta el momento no pudo confirmarse si efectivamente logró concretar el viaje hacia Córdoba, aunque desde aquella fecha no volvieron a tener contacto con él.

El joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene cabello oscuro y presenta tatuajes en el antebrazo izquierdo.

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y se iniciaron distintas tareas investigativas para intentar establecer su ubicación.

Las autoridades solicitaron que cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlo sea informado a la comisaría más cercana o al servicio de emergencias 911.