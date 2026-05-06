Marcos Juárez: detuvieron a dos hombres con cocaína y tussi

Dos hombres de 28 y 34 años fueron detenidos este miércoles en la ciudad de Marcos Juárez durante un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el que además se secuestraron dosis de cocaína, marihuana, tussi y distintos elementos vinculados al narcomenudeo.

El procedimiento fue dirigido por el Ministerio Público Fiscal y comenzó sobre Avenida Circunvalación Acceso Este, donde efectivos del Equipo de Acciones Tácticas controlaron un vehículo en el que circulaban los sospechosos.

Durante la requisa, los agentes encontraron 249 dosis de cocaína, cuatro dosis de marihuana, tussi y el automóvil utilizado por los investigados.

A partir de ese procedimiento, la Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos: dos en Marcos Juárez y uno en la localidad de General Roca.

En los domicilios intervenidos, los investigadores secuestraron 722 dosis de marihuana y distintos elementos presuntamente relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Según informó la FPA, los detenidos realizaban delivery de drogas en distintos barrios de las ciudades mencionadas y uno de ellos era considerado un referente narco en la zona.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, ambos quedaron trasladados a sede judicial acusados de comercialización de estupefacientes.