Millonario robo en un local de ropa frente a la Terminal de Carlos Paz

Una comerciante denunció un importante robo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en su local ubicado sobre calle San Martín 393, frente a la Terminal de Omnibus.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada en el local “Rosa Negra”, donde delincuentes ingresaron tras violentar una puerta y se llevaron mercadería valuada en alrededor de 3 millones de pesos.

Según relató Laura a EL DIARIO, propietaria del comercio, los ladrones sustrajeron principalmente camperas, ropa deportiva y conjuntos de ropa interior.

“Me arruinaron directamente”, expresó la mujer al describir el impacto económico del robo, en un contexto complicado para el sector comercial.

La comerciante señaló que se enteró de lo ocurrido luego de recibir el aviso de una trabajadora de una cafetería cercana. Además, explicó que las cámaras de seguridad del local no grabaron porque los delincuentes bajaron las térmicas eléctricas antes de ingresar.

De todos modos, indicó que la Policía trabaja con registros de cámaras de otros comercios y de la zona para intentar identificar a los autores.

En el mismo episodio también habrían intentado ingresar a otro comercio lindero, aunque allí los daños y el robo fueron menores.

Laura contó que trabaja en el lugar desde hace cinco años y que nunca había atravesado una situación similar. Además, lamentó no contar con seguro al momento del robo.