“Ni un paso atrás”: nueva movilización en Carlos Paz por la causa de Diego

Familiares y allegados de Diego convocaron a una movilización para este viernes 8 de mayo a las 9:00 frente a la fiscalía, con el objetivo de reclamar avances en la causa judicial y exigir que el expediente sea elevado a juicio.

La convocatoria se realizará bajo el lema “Ni un paso atrás” y busca visibilizar el pedido de justicia por la muerte del joven.

Según expresaron en el comunicado difundido en redes sociales, el reclamo apunta a que el acusado Reynoso sea condenado por “homicidio simple con dolo eventual” y que el fiscal Mazzuchi avance con la elevación de la causa a juicio.

“Queremos justicia real y respuestas ahora”, señalaron los organizadores, quienes además cuestionaron las demoras en el proceso judicial.

La convocatoria está dirigida a familiares, amigos, organizaciones sociales y medios de comunicación locales y provinciales.

“Diego presente, ahora y siempre. No paramos hasta que haya justicia”, expresaron en el mensaje.