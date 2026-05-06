Ola de operativos en Punilla: detenidos, armas y drogas secuestradas

Una serie de operativos policiales desplegados en distintas ciudades del Valle de Punilla terminó con detenidos, secuestro de armas de fuego, estupefacientes y recuperación de elementos robados.

Según informó la Policía de Córdoba, las intervenciones se concretaron en Villa Carlos Paz, Cosquín, Bialet Massé y Capilla del Monte, además de otras localidades del interior provincial, en el marco de hechos vinculados a violencia, daños, robos y agresiones a efectivos policiales.

En total fueron arrestadas doce personas, entre ellas un menor de edad.

Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron dos escopetas, una carabina, teléfonos celulares, estupefacientes y un automóvil. Además, recuperaron pertenencias que habían sido sustraídas de distintos locales comerciales.

También hubo actuaciones en Saturnino María Laspiur, Cruz del Eje, Jesús María, Las Varillas, Colonia Tirolesa y Cruz de Caña.

Las actuaciones quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes.