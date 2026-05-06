¿Quién era el jugador de polo que se descompensó y murió en pleno partido?

Una gran conmoción provocó en el mundo del polo el fallecimiento de Esteban D’Andrea Patrón Costas, de 34 años, quien se desvaneció durante un partido en Cafayate (Salta) y perdió la vida. Era conocido con el apodo de «Cun» y empezó a sentirse mal cuando terminó el primer chukker antes de caer en el campo de juego.

Pese a que le realizaron maniobras de RCP durante 50 minutos, no lograron salvarlo.

Patrón Costas estaba casado, tenía una hija y era hijo del senador provincial por el Departamento Chicoana, Esteban D’Andrea.

En el ámbito deportivo, supo participar en competencias nacionales e internacionales y era protagonista del Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH).

Si bien se desconocen los datos de las pericias, no descartan que haya tenido un aneurisma.