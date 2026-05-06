Se resistió a un control y vecinos atacaron a los policías

Un operativo policial terminó con momentos de tensión en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue detenido tras resistirse a un control e intentar atacar a efectivos que realizaban tareas preventivas en el sector.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes, cuando personal policial interceptó a un motociclista para identificarlo en plena vía pública. Según informaron fuentes oficiales, el hombre reaccionó de manera violenta al ser controlado y comenzó a agredir a los uniformados.

Ante la situación, los efectivos lograron reducirlo y avanzar con la detención. Sin embargo, el procedimiento se complicó cuando vecinos y familiares del aprehendido comenzaron a arrojar distintos objetos contra el personal policial.

Como consecuencia de los incidentes, uno de los efectivos resultó lesionado y varios móviles policiales sufrieron daños materiales.

Desde la Policía indicaron que, para controlar la situación y restablecer el orden, fue necesario utilizar armamento de menor letalidad.

Finalmente, el detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.