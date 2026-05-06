Se resistió a un control y vecinos atacaron a los policías

Violento operativo policial en Córdoba
Se resistió a un control y vecinos atacaron a los policíasUn motociclista fue detenido luego de intentar agredir a policías durante un patrullaje preventivo.
Un operativo policial terminó con momentos de tensión en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre fue detenido tras resistirse a un control e intentar atacar a efectivos que realizaban tareas preventivas en el sector.
El episodio ocurrió durante la tarde del martes, cuando personal policial interceptó a un motociclista para identificarlo en plena vía pública. Según informaron fuentes oficiales, el hombre reaccionó de manera violenta al ser controlado y comenzó a agredir a los uniformados.
Ante la situación, los efectivos lograron reducirlo y avanzar con la detención. Sin embargo, el procedimiento se complicó cuando vecinos y familiares del aprehendido comenzaron a arrojar distintos objetos contra el personal policial.
Como consecuencia de los incidentes, uno de los efectivos resultó lesionado y varios móviles policiales sufrieron daños materiales.
Desde la Policía indicaron que, para controlar la situación y restablecer el orden, fue necesario utilizar armamento de menor letalidad.
Finalmente, el detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.