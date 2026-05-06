Villa Carlos Paz

Un choque dejó un motociclista herido en la Avenida Cárcano

Se investiga cómo se produjo el impacto entre una moto Honda 150 cc. y un vehículo Fiat Novo.
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Sucesos
miércoles, 6 de mayo de 2026 · 17:18

Un joven herido fue el saldo que dejó un choque entre un auto y una moto en el barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz. 

El accidente se registró alrededor de las 15 horas en la intersección de Avenida Cárcano y Tierra del Fuego, donde colisionaron una moto Honda 150 cc. y un vehículo Fiat Novo.

A bordo del auto se trasladaba una mujer de 69 años, mientras que en el rodado menor iba un joven de 26 años. A causa del impacto, este último sufrió un traumatismo en la pierna y fue atendido en el lugar por el servicio de emergencias sin necesidad de traslado.

Ambos conductores intercambiaron datos de sus respectivas compañías de seguros para las gestiones correspondientes.

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