Un choque dejó un motociclista herido en la Avenida Cárcano

Un joven herido fue el saldo que dejó un choque entre un auto y una moto en el barrio Las Malvinas de Villa Carlos Paz.

El accidente se registró alrededor de las 15 horas en la intersección de Avenida Cárcano y Tierra del Fuego, donde colisionaron una moto Honda 150 cc. y un vehículo Fiat Novo.

A bordo del auto se trasladaba una mujer de 69 años, mientras que en el rodado menor iba un joven de 26 años. A causa del impacto, este último sufrió un traumatismo en la pierna y fue atendido en el lugar por el servicio de emergencias sin necesidad de traslado.

Ambos conductores intercambiaron datos de sus respectivas compañías de seguros para las gestiones correspondientes.