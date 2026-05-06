Un policía se hirió accidentalmente con su arma en el Centro Cívico

Un efectivo policial resultó herido accidentalmente con su arma reglamentaria durante la tarde de este miércoles en el Centro Cívico de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en el interior del edificio ubicado sobre calle Rosario de Santa Fe al 650, en barrio Centro, más precisamente en el sanitario de la sala de situación. Según trascendió, el agente se encontraba cubriendo servicio de guardia cuando sufrió una lesión en la mano izquierda.

Tras el episodio, fue asistido de inmediato y luego trasladado al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica. De acuerdo con las primeras informaciones, permanece fuera de peligro.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque inicialmente se indicó que se habría tratado de un accidente.