Un sismo sacudió el Valle de Traslasierra: ¿cuánto midió?

La tranquilidad de la noche cordobesa se vio interrumpida por un movimiento sísmico que se registró en el Valle de Traslasierra. Según los datos oficiales brindados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el fenómeno ocurrió exactamente a las 22:19 horas del pasado martes, alcanzando una magnitud de 3 grados en la escala de Richter.

El organismo nacional detalló que el epicentro se localizó a 16 kilómetros al este de Villa Dolores, 53 kilómetros al norte de Merlo (San Luis) y 61 kilómetros al sudeste de Chancaní.

El sismo tuvo una profundidad de 14 kilómetros, una distancia relativamente escasa que favoreció que el movimiento fuera percibido con claridad por los vecinos de la región, a pesar de su magnitud moderada.

Aunque no se registraron daños materiales ni heridos, el temblor fue el tema de conversación en redes sociales. Vecinos de Villa Dolores, Villa de las Rosas, Los Hornillos, Mina Clavero y Cura Brochero reportaron haber sentido una vibración intensa y repentina. De acuerdo a la Escala de Mercalli Modificada, el Inpres categorizó la intensidad en grado III.

Se trata de un nivel de percepción bajo, donde el movimiento es notado principalmente por personas que se encuentran en reposo o en el interior de edificios, sin generar riesgo para la infraestructura.