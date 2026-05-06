Una mujer murió tras ser atropellada en Villa Retiro

Una mujer murió durante la noche de este martes tras ser atropellada por una motocicleta en barrio Villa Retiro, en la ciudad de Córdoba.

El trágico siniestro ocurrió sobre avenida Rancagua al 6700, donde, por causas que aún se intentan establecer, una moto Rouser de 200 cc conducida por un hombre mayor de edad impactó contra la peatona.

Tras el choque, vecinos alertaron a los servicios de emergencia y minutos después un equipo médico llegó al lugar. Sin embargo, los profesionales solo pudieron constatar el fallecimiento de la mujer debido a las graves heridas sufridas.

En el sector trabajó personal policial, que realizó las primeras pericias para intentar determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer la mecánica del hecho.